Кузнецов об уходе из «Каролины»: «Могу играть повыше, чем в четвертом звене»
Нападающий СКА Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал, почему расторг контракт с «Каролиной».
— Кажется, что 2018 год, когда ты взял Кубок Стэнли, стал переломным в твоей карьере. Ты понял, что уже выиграл самое главное.
— Нет, сложно так судить. Я всегда пытался, но последние пару лет не клеилось. Поэтому, как говорится, «не хочешь срать — ну мучай жопу». А личные амбиции присутствуют — считаю, что могу играть повыше, чем в четвертом звене, как было в «Каролине». Всегда говорил, что если пойму, что уже не нужен команде, то буду двигаться дальше, переворачивать страницу. Так и получилось.
— До перехода в «Каролину» ты успел поехать на автобусе на выезд с фарм-клубом «Вашингтона» из АХЛ.
— Отличный момент, пять довольных крутых дней в моей жизни. Я понял многое о людях и о себе. Мне было по кайфу там.
— Когда ты поехал в АХЛ, ты точно знал, что тебя обменяют в «Каролину», или был шанс, что сыграешь за фарм?
— Нет, я был готов до конца года играть в АХЛ, для меня было главное оставаться в хоккее. Там приняли очень хорошо, были только позитивные эмоции.
— С «Каролиной» ты дошел до второго раунда плей-офф, в котором вы проиграли «Рейнджерс» 2-4.
— Чувствовал недосказанность от этой серии. Очень расстроился, когда после вылета из плей-офф ехал домой. Мы заслуживали седьмой матч с «Рейнджерс». Никогда в карьере не отыгрывался с 0-3, а тут все так быстро улетело, и первый раз внутри была пустота. Никогда так сильно не переживал, выиграли, проиграли, а тогда понимал, что мог дать команде большее, но не получилось.
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