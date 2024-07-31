Кузнецов: «Давно уже хотелось вернуться в Россию, поэтому надеюсь, что в СКА все получится»
Нападающий Евгений Кузнецов рассказал о том, как он решился на подписание контракта со СКА. 31 июля клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе 32-летнего россиянина, соглашение с которым рассчитано на четыре года.
«Тяжелое решение было. Мы довольно долго думали, но в итоге много факторов сошлось, и они перевесили в пользу Питера. Надеюсь, что принял правильно решение», — сказал Кузнецов в видео, опубликованном пресс-службой СКА.
Также хоккеист поделился впечатлениями от возвращения в КХЛ. Ранее в России он играл за челябинский «Трактор».
«Понимание [о том, что происходит в КХЛ] имею, знаю многих игроков, кто как играет. Давно уже, если честно, хотелось вернуться, поэтому надеюсь, что все получится. Сейчас надо побыстрее наладить быть и сфокусироваться на тренировках, работе, команде и игре», — добавил форвард.
17 июля «Каролина», куда Кузнецов был обменян из «Вашингтона», выставила россиянина на драфт отказов, после чего форвард стал неограниченно свободным агентом.
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