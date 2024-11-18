Кузнецов забил фантастический гол в матче с «Амуром»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов отличился в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Амуром». 32-летний форвард сделал счет 4:1 в пользу своей команды в середине второго периода.

Кузнецов недалеко от ворот соперника положил шайбу на крюк клюшки и бросил точно в девятку. Для хоккеиста СКА это 8-я шайба в этом регулярном чемпионате.

После этого гола «Амур» заменил вратаря: вместо Виктора Кобозева вышел Дмитрий Лозебников.