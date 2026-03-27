Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч

КХЛ на официальном сайте объявила, что форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод в матче первого раунда плей-офф «Автомобилист» — «Салават Юлаев» (0:1) и вынес наказание по п. 1.30 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ. Кузнецов наказан за использование оскорбительного жеста по отношению к судье. Также игрок будет подвергнут денежному штрафу.

В этом сезоне 33-летний россиянин сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата за «Салават» и набрал 18 (6+12) очков.