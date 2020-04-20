Защитник Евгений Кулик заключил новый контракт со «Спартаком». Предстоящий сезон станет для 26-летнего игрока восьмым в системе клуба.

— Как бы вы оценили для себя и команды прошедший сезон?

— Травмы мне немного помешали, хотелось, конечно, чтобы их было меньше, — цитирует Кулика официальный сайт москвичей. — В целом неплохо сыграл, а для команды... Тут сильно повлияло то, что последний матч прошел без болельщиков. У нас были все шансы обыграть «Динамо».

— Вам 26 лет, вы провели 8 сезонов в системе «Спартака», побеждали с «молодежкой» в Кубке Харламова. Считаете ли вы «Спартак» родной командой?

— Даже не так: считаю не родной командой, а вторым домом. Сейчас продлил контракт и хочу выступать только на благо клуба. «Спартак» — это моя семья.

— Вы ждали предложения на новый сезон?

— Да, ждал и, естественно, хотел остаться в «Спартаке».

— Что-то поменялось в вашей игре в минувшем году?

— У меня и в прошлом году был неплохой показатель полезности. В «Спартаке» у меня хорошие партнеры, они здорово помогают. И где-то доля везения присутствует.

— Есть желание всю карьеру провести в «Спартаке»?

— Было бы неплохо. Я уже говорил, что «Спартак» — это моя семья. С другой стороны, не знаешь, как сложится твоя карьера. Жизнь хоккеиста, она такая — резко все может измениться. Со своей стороны я был бы счастлив отыграть в «Спартаке» всю карьеру.