Евгений Кулик: "СКА украл у нас победу"

Защитник "Спартака" Евгений Кулик, несмотря на второе поражение в серии четвертьфинала Кубка Гагарина со СКА (2:3), считает, его команда может пройти во второй раунд.

Счет в серии стал 2-2. Следующая встреча "Спартака" и СКА пройдет 6 марта в Санкт-Петербурге.

– Ваши удаления связаны с нервами?

– У СКА хорошие, подвижные нападающие. Это все знают. Иногда за ними тяжело угнаться. Фол – это лучше, чем выход "1 в 0". Порой приходится нарушать правила.

– Выполнили сегодня план на игру?

– Мы играли более-менее дисциплинировано. В обороне неплохо действовали. При игре "5 на 5" ни в чем не уступали.

– Нет ощущения, что сегодня "Спартак" проиграл серию?

– Счет 2-2. Сегодня было похоже, что мы готовы уступить серию? Никто о поражении не думают. Самые важные игры еще впереди.

– Гудачек после матча выглядел очень расстроенным, эмоциональным.

– Вратари находятся на своей волне.

– Нет ощущения, что из-за спорного гола у вас украли победу?

– Кто украл? СКА забил гол и выиграл. Питер и украл у нас победу.

– Чувствуете, что СКА можно пройти?

– Конечно. Мы выиграли два матча в гостях, вели в серии.

– Удар со стороны Коскиранты видели?

– Нет, я на лавке сидел. Это судьи должны решать, было или нет. (Михаил ЗИСЛИС)

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