Евгений Кожевников возглавил совет директоров «Авангарда»

Заместитель председателя правления компании «Газпром нефть» Евгений Кожевников избран председателем совета директоров «Авангарда», сообщает пресс-служба клуба.

«Это назначение — большая честь и ответственность для меня, — цитирует Кожевникова пресс-служба клуба. — «Авангард» — флагман российского хоккея и гордость омичей. Он должен радовать классной игрой и высокими результатами своих болельщиков, которые всегда поддерживают «Авангард».

Ранее пост главы совета директоров занимал Михаил Аверин, который покинул свою должность 5 октября.

После 15 матчей FONBET Чемпионата КХЛ омский клуб набрал 11 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.