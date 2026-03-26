Корешков: «Надо переломить серию за счет заброшенных шайб»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:4) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Закончилось очередное сражение, противостояние продолжится в Челябинске. Восстанавливаемся и готовимся к следующей игре. В плей-офф все измеряется в деталях: 2-3 смены доминирует «Ак Барс», 2-3 смены — мы. Существенной разницы в классе команд я не вижу. Играют две равные команды.

В первом матче мы пропустили два рикошета, в этой игре забили в свои ворота. Нужно вернуть фарт на нашу сторону, сами-то забиваем красивые голы. Надо переломить серию за счет заброшенных шайб — видимо, теперь нам пора рикошеты забивать. Ну и убрать ненужные пропущенные голы, и тогда «Трактор» будет побеждать», — цитирует официальный сайт лиги Корешкова.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу казанской команды. Следующий матч пройдет в пятницу, 27 марта, в Челябинске.