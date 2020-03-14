Евгений Кетов: «В детстве тоже играли, когда почти не было болельщиков»
Нападающий СКА Евгений Кетов рассказал, как проходит подготовка к серии второго раунда Кубка Гагарина против «Йокерита».
— Околохоккейные вещи мы, в принципе, убираем. Готовимся так же, как и перед «Витязем»: усиленно тренируемся в зале и на льду. Сейчас вот сыграли двусторонку, чтобы не растерять игровой ритм, — цитирует Кетова официальный сайт СКА.
— Что-то новое в команде появилось с учетом ситуации?
— Нет, все как обычно.
— Антон Белов вот ногами здоровается.
— Сейчас многие что-то такое делают.
— Как хоккеисты воспринимают матчи без зрителей?
— Самое главное — что мы будем играть в принципе. Хотим играть: в детстве тоже играли, когда почти не было болельщиков, но у нас было желание. Думаю, сейчас лучше смотреть по телевизору.
— Может быть, лучше отложить и доиграть потом?
— Думаю, это выбьет из колеи. На самом деле, будет тяжело тренироваться без игровой практики.
— Откуда брать эмоции на матчах без зрителей?
— Даже не знаю, будем что-то придумывать.
— Пару слов о сопернике.
— Думаю, вы и сами знаете, насколько сильная у них команда. Там много мастеров, которые решают в большинстве, да и «пять на пять» с ними тоже непросто. Игры против них в регулярном сезоне были тяжелыми.
— Впервые вы с «Йокеритом» сыграете в плей-офф. Знаковое противостояние?
— Может быть. Обычно «Торпедо», «Витязь» или «Локомотив». Сейчас «Йокерит», и это, думаю будет интересно и для наших болельщиков, и для финских.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ievghienii-kietov-sieriia-s-iokieritom-intieriesna-i-nashim-i-finskim-boliel-shchikam/