Евгений Кетов: «В детстве тоже играли, когда почти не было болельщиков»

Нападающий СКА Евгений Кетов рассказал, как проходит подготовка к серии второго раунда Кубка Гагарина против «Йокерита».

— Околохоккейные вещи мы, в принципе, убираем. Готовимся так же, как и перед «Витязем»: усиленно тренируемся в зале и на льду. Сейчас вот сыграли двусторонку, чтобы не растерять игровой ритм, — цитирует Кетова официальный сайт СКА.

— Что-то новое в команде появилось с учетом ситуации?

— Нет, все как обычно.

— Антон Белов вот ногами здоровается.

— Сейчас многие что-то такое делают.

— Как хоккеисты воспринимают матчи без зрителей?

— Самое главное — что мы будем играть в принципе. Хотим играть: в детстве тоже играли, когда почти не было болельщиков, но у нас было желание. Думаю, сейчас лучше смотреть по телевизору.

— Может быть, лучше отложить и доиграть потом?

— Думаю, это выбьет из колеи. На самом деле, будет тяжело тренироваться без игровой практики.

— Откуда брать эмоции на матчах без зрителей?

— Даже не знаю, будем что-то придумывать.

— Пару слов о сопернике.

— Думаю, вы и сами знаете, насколько сильная у них команда. Там много мастеров, которые решают в большинстве, да и «пять на пять» с ними тоже непросто. Игры против них в регулярном сезоне были тяжелыми.

— Впервые вы с «Йокеритом» сыграете в плей-офф. Знаковое противостояние?

— Может быть. Обычно «Торпедо», «Витязь» или «Локомотив». Сейчас «Йокерит», и это, думаю будет интересно и для наших болельщиков, и для финских.