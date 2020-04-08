Евгений Кетов: «Слышал, что сезон еще может быть доигран»

Нападающий СКА Евгений Кетов поделился впечатлениями от продления контракта с питерцами. Новое соглашение рассчитано на два года.

— Переговоры проходили быстро, поскольку было четкое желание остаться, — цитирует Кетова официальный сайт СКА. — Рад, что на меня рассчитывают, хочу и дальше приносить пользу команде.

В СКА уже провел семь сезонов, Петербург и правда стал очень родным городом, а клуб — тем более. Хочу сказать большое спасибо болельщикам за отличную поддержку — приятно, что в нашем дворце всегда аншлаги.

— Поделитесь впечатлениями от не завершившегося до конца сезона.

— На самом деле очень обидно, что мы не закончили плей-офф, команда явно была на ходу. Хотелось бы увидеть, какой клуб в этом году самый сильный. Впрочем, слышал, что этот сезон ееё может быть доигран — считаю, это будет правильно.