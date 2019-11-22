Евгений Кетов: «Не считали, сколько у СКА побед подряд»

Нападающий СКА Евгений Кетов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:2). У петербуржцев пять побед подряд.

— Честно говоря, не считали, сколько у нас побед подряд, — приводит слова Кетова официальный сайт КХЛ. — Все матчи были тяжелые — в одну шайбу, в овертайме, по буллитам. Дома нужно было сыграть позрелищнее для болельщиков, побольше забить, сегодня так и получилось.

В моменте с голом я просто выбежал, случайно махнул, шайба залетела. На тренировках отрабатываю, сегодня забил. Бывает, не забиваю. Что-то же надо делать, вот, что-то получилось. Из моей родной Губахи пригласили детскую команду сюда в Питер на турнир. У них есть свободное время, решили сходить на игры. Сейчас пойду с ними фотографироваться, автограф-сессия еще будет со всеми участниками турнира.