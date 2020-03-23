Евгений Кетов: «Надеюсь, все разрешится благополучно и чемпионат продолжится»

Форвард СКА Евгений Кетов поделился мнением о приостановке плей-офф КХЛ.

— Надеюсь, все разрешится благополучно и чемпионат продолжится, — приводит слова Кетова РИА Новости. — Конечно, мы следим за развитием ситуации — здоровье важнее всего и прямо сейчас играть нельзя, но никто не знает, что будет через несколько недель.

Другие лиги взяли паузу, в КХЛ приняли такое же решение — все ждут. Мы тренируемся, хотим сохранить форму. В принципе я и летом тренируюсь каждый день, для меня это важно.

В понедельник СКА провел тренировочные занятия в тренажерном зале. В Санкт-Петербурге введен карантин с 16 марта до 30 апреля.

Ранее матчи плей-офф были отменены из-за пандемии коронавируса. Из розыгрыша Кубка Гагарина вышли финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».