Евгений Хацей: "Даже великий Ягр не имел ничего против игр в Омске"

Директор по хоккейным операциям "Авангарда" Евгений Хацей ответил на мнение, что якобы если бы команда играл в Омске, а не в Подмосковье, то ей не удалось бы собрать столь классный состав и так далеко пройти в Кубке Гагарина.

Напомним "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА (0-4). Команда выступает не в Омске, а в Балашихе.

– А что тут можно сказать, когда практически все игроки, за исключением двух-трех, пришедших в "Авангард" по ходу сезона, были подписаны еще тогда, когда никто и понятия не имел, что клубу придется выступать не в Омске?! Очевидно ведь, что такие разговоры – полная ерунда, - цитирует Хацея superomsk.ru. - Если уж даже великий Ягр не имел ничего против того, чтобы жить и играть в Омске, так о чем тут говорить?!