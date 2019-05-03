Нападающий Евгений Грачев прокомментировал свой переход в "Авангард". 2 мая форвард заключил с "ястребами" соглашение на два сезона.

– После прошлого сезона цель и у меня, и у "Авангарда" одна. Хочется завоевать Кубок Гагарина. Буду стараться помочь команде решить эту задачу, – приводит слова Грачева пресс-служба "ястребов". – Омский клуб в прошедшем сезоне мне запомнился прежде всего количеством бросков, которые они наносили по воротам соперника. Да и в целом могу отметить хоккей, в который играла команда – скоростной, активный, агрессивный. И в то же время очень грамотный, это важно.

В плей-офф лично меня "Авангард" впечатлил, когда уверенно прошел Казань. Роль в новом коллективе? Готов к любой работе, к любой роли, думаю, ближе к началу сезона мне расскажут руководители и тренеры, чего именно они от меня ждут, и какие конкретно задачи передо мной стоят.

В сезоне КХЛ 2018-19 Грачев сыграл 48 матчей за "Автомобилист" и набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности "+9".