Евгений Федоров вошел в тренерский штаб «Амура»

Бывший хоккеист Евгений Федоров вошел в тренерский штаб «Амура», сообщается на официальном сайте клуба.

43-летний специалист будет отвечать в штабе Андрея Мартемьянова за работу с нападающими.

Федоров завершил карьеру игрока в 2017 году. Он работал в «Буране», «СКА-Неве» и «Омских Крыльях». В минувшем сезоне Федоров был помощником главного тренера новокузнецкого «Металлурга».