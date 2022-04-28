Евгений Бирюков прокомментировал продление контракта с «Салаватом Юлаевым»

Защитник Евгений Бирюков прокомментировал продление контракта с «Салаватом Юлаевым».

«Переговоры прошли отлично, пришли к общему знаменателю. С моей стороны было только желание остаться в Уфе: нравится организация, очень нравятся болельщики — как они любят и поддерживают команду. К тому же моим детям нравится в Уфе.

На следующий сезон главная задача — помочь команде достичь результата и, конечно, помогать нашим молодым игрокам. Это входит в обязанности для нас, взрослых спортсменов", — сказал Бирюков сайту клуба.

В сезоне-2021/22 Бирюков провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (0+4) балла при показателе полезности «+7».