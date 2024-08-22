Евгений Бирюков: «Козлов — современный тренер, который знает подход к молодежи»
Тренер «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» рассказал о переходе на тренерскую работу.
1 мая 38-летний Бирюков объявил о завершении игровой карьеры, а спустя день вошел в тренерский штаб уфимской команды.
— Как можно описать тренерский стиль Виктора Козлова?
— Он современный тренер, который знает подход к современной молодежи. Видно, что он подбирает ключики к каждому. Может достучаться до любого молодого парня и подсказать, что ему делать и как действовать.
— Он ближе к североамериканским тренерам?
— Да. У него все в меру, и он доверяет ребятам. У него свой стиль: он не диктатор, показывает все своим примером. Для тренера важен авторитет: чтобы за ним шли, его слушали. У Виктора Николаевича все это есть.
— Обсуждали ли вы распределение ролей в тренерском штабе?
— Последнее слово за главным тренером. Но ни в коем случае не стоит во всем соглашаться. Помощники на то и нужны, чтобы высказать свое мнение, свой взгляд на игру, свои замечания. В момент общения и споров появляется истина.
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