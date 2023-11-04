Евгений Артюхин: «Защитники СКА часто мешают своему вратарю»

Бывший игрок СКА и сборной России Евгений Артюхин рассказал, какие ошибки совершают армейцы в обороне.

«Ничего криминального в результатах СКА нет. Все еще можно поправить. Просто надо поправить некоторые моменты. У СКА хороший вратарь — Серебряков. Он привык к такой нагрузке, может выручать. Но не в каждом же моменте. В матче с «Авангардом» (СКА проиграл 3:5) было видно: защитники СКА стоят перед вратарем, но не блокируют броски, а только перекрывают ему обзор. Нужно быть именно на линии броска, ловить эти шайбы или хотя бы не мешать реагировать на них вратарю. У СКА часто такие оплошности в обороне. Сядут на колено, а шайбы летят мимо них в ворота. Основные проблемы у команды — в защите. В атаке игроки справляются», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

СКА проиграл три последних матча и занимает девятое место в турнирной таблице «Запада».