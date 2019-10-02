Евгений Артюхин: «Никогда драка не была для меня в приоритете»

Нападающий «Витязя» Евгений Артюхин рассказал про свое отношение к дракам. По его словам, главное для него — игра.

— Я так понимаю, что пару слов про драки сказать мне все-таки придется. Так вот, никогда драка не была для меня в приоритете. На первом месте всегда была игра, — цитирует «РИА Новости» Артюхина. — Я нацелен на то, чтобы приносить пользу команде своими результативными действиями, о чем я сегодня и говорил. Но в то же время я могу постоять за себя и за партнеров. Хоккей — игра динамичная, контактная, много разных ситуаций на площадке возникает. Так вот, если в пылу борьбы дойдет до выяснения отношений, прятать кулаки не буду.