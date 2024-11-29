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Артюхин: «Интересно посмотреть, сможет ли Буше быстро влиться в наш хоккей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин прокомментировал назначение канадца Ги Буше на пост главного тренера «Авангарда».

«Мне интересно посмотреть, сможет ли Буше быстро влиться в наш хоккей, в коллектив и понять наш менталитет. Думаю, Звягину давали много времени и шансов. В команду приходили одни игроки, а другие уходили. «Авангарду» нужно взбодриться и поменять вектор игры. Пока что я не вижу прошлогодней динамики в его игре. Да, вернется Ткачев. Вроде как омичи закрыли вратарскую линию, которая была проблемной. Я считаю, что «Авангард» провалил селекцию по вратарям. Не хочу обидеть ребят, которые начинали сезон в Омске, но это не те вратари, которые могут привести команду к Кубку. Новый тренер дополнит все изменения, которые происходят в клубе», — цитирует «РБ Спорт» Артюхина.

«Авангард» в среду, 27 ноября, объявил о назначении Ги Буше. Контракт с 53-летним специалистом заключен до конца сезона-2025/26. Он примет команду в первой половине декабря. До момента приезда Буше исполнять обязанности главного тренера продолжит Сергей Звягин, который возглавляет «Авангард» с апреля.

Ги&nbsp;Буше. Ги Буше стал главным тренером «Авангарда»
Источник: «РБ Спорт»
Евгений Артюхин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Ги Буше
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