18 августа, 19:18

Артюхин об уходе Голдобина из «Спартака»: «Его выставили на драфт отказов взвешенно и осознанно»

Бывший игрок сборной России Евгений Артюхин в разговоре с «СЭ» высказался о переходе Николая Голдобина из «Спартака» в СКА через драфт отказов.

«Уверен, что руководители «Спартака» выставляли Николая на драфт отказов взвешенно и осознанно. Многие думают, что они это сделали специально в такое время, но это не так — знаю лично руководство и главного тренера Жамнова, они бы так делать точно не стали, порядочные люди сами по себе. Решение явно было сложное. Мне кажется, что было множество разговоров с игроком и другими клубами на этот счет, поэтому и вышло так долго», — сказал Артюхин «СЭ».

Также Артюхин оценил возможность перехода Голдобина в НХЛ.

«Думаю, что Голдобин принял правильное решение, оставаясь в КХЛ. Как бы странно это не звучало, но ему бы еще окрепнуть немного, хотя Николай безусловно отличный и опытный игрок. Может в следующий раз ему стоит уехать», — добавил Артюхин.

Николай Голдобин.«Спартак» выставил на мороз лучшего бомбардира двух последних лет. Его тут же забрал СКА

«Спартак» поместил 29-летнего хоккеиста в список отказов КХЛ 16 августа. 18 августа СКА забрал Голдобина из списка отказов. Нападающий играл за красно-белых с 2023 года. В сезоне-2024/25 Голдобин в 74 матчах за московский клуб набрал 67 (24+43) очков.

(Денис Клесарев)

