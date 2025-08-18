Артюхин об уходе Голдобина из «Спартака»: «Его выставили на драфт отказов взвешенно и осознанно»
Бывший игрок сборной России Евгений Артюхин в разговоре с «СЭ» высказался о переходе Николая Голдобина из «Спартака» в СКА через драфт отказов.
«Уверен, что руководители «Спартака» выставляли Николая на драфт отказов взвешенно и осознанно. Многие думают, что они это сделали специально в такое время, но это не так — знаю лично руководство и главного тренера Жамнова, они бы так делать точно не стали, порядочные люди сами по себе. Решение явно было сложное. Мне кажется, что было множество разговоров с игроком и другими клубами на этот счет, поэтому и вышло так долго», — сказал Артюхин «СЭ».
Также Артюхин оценил возможность перехода Голдобина в НХЛ.
«Думаю, что Голдобин принял правильное решение, оставаясь в КХЛ. Как бы странно это не звучало, но ему бы еще окрепнуть немного, хотя Николай безусловно отличный и опытный игрок. Может в следующий раз ему стоит уехать», — добавил Артюхин.
«Спартак» поместил 29-летнего хоккеиста в список отказов КХЛ 16 августа. 18 августа СКА забрал Голдобина из списка отказов. Нападающий играл за красно-белых с 2023 года. В сезоне-2024/25 Голдобин в 74 матчах за московский клуб набрал 67 (24+43) очков.
(Денис Клесарев)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|30
|23
|7
|48
|2
|Ак Барс
|30
|19
|11
|40
|3
|Авангард
|28
|18
|10
|39
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|31
|15
|16
|31
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Амур
|28
|12
|16
|28
|8
|Барыс
|30
|11
|19
|27
|9
|Адмирал
|27
|10
|17
|26
|10
|Салават Юлаев
|29
|11
|18
|25
|11
|Сибирь
|29
|9
|20
|21
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|30
|21
|9
|42
|2
|Локомотив
|30
|19
|11
|41
|3
|Динамо Мн
|29
|19
|10
|41
|4
|Торпедо НН
|31
|19
|12
|41
|5
|Динамо М
|28
|16
|12
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|28
|13
|15
|33
|7
|Спартак
|29
|14
|15
|31
|8
|ЦСКА
|29
|13
|16
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|29
|9
|20
|21
|11
|Сочи
|27
|7
|20
|19
|23.11
|14:00
|Нефтехимик – Салават Юлаев
|1 : 3
|23.11
|15:00
|Барыс – Авангард
|2 : 5
|23.11
|17:00
|Северсталь – Лада
|2 : 0
|23.11
|17:00
|Шанхай Дрэгонс – Ак Барс
|2 : 3 Б