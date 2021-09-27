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Эвелиина Миккола покинула пост гендиректора «Йокерита»

15:56
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Эвелиина Миккола покинула пост генерального директора «Йокерита», сообщает сайт финской команды.

Исполнять обязанности гендиректора пока будет председатель правления клуба Яри Курри.

При этом отмечается, что «Йокерит» начал поиск нового генерального директора.

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Иван Шитик все материалы автора

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