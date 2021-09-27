Эвелиина Миккола покинула пост гендиректора «Йокерита»
15:56
Эвелиина Миккола покинула пост генерального директора «Йокерита», сообщает сайт финской команды.
Исполнять обязанности гендиректора пока будет председатель правления клуба Яри Курри.
При этом отмечается, что «Йокерит» начал поиск нового генерального директора.
Читайте также
«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю