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«Это вызывает крайнее недоумение». Президент «Локомотива» о возможном повышении потолка зарплат в КХЛ

17:03
В «Локомотиве» не поддерживают повышение потолка зарплат. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В «Локомотиве» не поддерживают повышение потолка зарплат. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент «Локомотива» Юрий Яковлев поделился мнением о повторном голосовании совета директоров КХЛ по возможному повышению потолка зарплат с 900 миллионов до 1,3 миллиарда рублей.

Жесткий потолок зарплат переформирует рынок игроков в&nbsp;КХЛ.900 миллионов — нормально или надо больше? Колонка Еронко о потолке зарплат в КХЛ

— Вызывает крайнее недоумение повторное внесение на обсуждение совета директоров КХЛ вопроса о введении жесткого потолка зарплат в размере 900 миллионов рублей. Решение принято и закреплено соответствующими документами лиги.

В этой связи вспоминается история 25-летней давности, когда руководители отечественных хоккейных клубов собрались на совещание, проголосовали по важному вопросу, а вечером на совместном ужине выпили по рюмке, переголосовали и приняли абсолютно противоположное решение. История абсурда может повториться?

Важность самого решения о жестком потолке зарплат? На мой взгляд, это очень правильный, хотя и запоздалый шаг, который не решит все накопившиеся проблемы, но дает надежду на реформирование лиги в соответствии с правильными принципами, — отметил Яковлев. (Игорь Еронко)

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