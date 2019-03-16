"Это всего лишь одна игра". Скабелка - о победе над "Авангардом"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка после победы над "Авангардом" во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ (4:2) заявил, что его команда показала тот хоккей, который он хочет от нее видеть.

- В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков, - приводит слова Скабелки официальный сайт "Барыса". - В очередной раз очень хорошая атмосфера была. Я не скажу, что в первом периоде соперник имел преимущество. Первые пять-семь минут – наверное да.

Но мы работаем над этим, это тот момент, где мы должны еще добавить. Спасибо Хенрику. Дальше показали тот хоккей, который и мы, и болельщики хотят видеть от команды. Но это всего лишь одна игра, вторая игра. Счет 1-1, готовимся к выездной серии.

Счет в серии равный: 1-1. Следующий матч пройдет 18 марта в Омске.

Все о КХЛ - здесь