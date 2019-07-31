"Это "вброс" информации от людей, которые стараются негативно влиять на нас". Скудра - о возможных массовых обменах "Трактора"

Главный тренер "Трактора" Петерис Скудра опроверг информацию, распространяемую бывшим пресс-атташе клуба Игоря Жукова, о массовых обменах хоккеистов команды.

- У нас этими вещами занимается руководство клуба, спортивный блок, - ответил utro.1obl Скудра на вопрос о селекционной политике клуба. - Что касается лично моих пониманий, это "вброс" информации от людей, которые находятся не в команде и стараются негативно влиять на наш коллектив. Я считаю, что на данный момент у нас собрана прекрасная команда.

Ранее Жуков распространил информацию, согласно которой команда может обменять нескольких игроков – двух защитников и двух нападающих.