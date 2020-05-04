«Это очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли в Швеции». Экс-защитник «Адмирала» рассказал о сложностях адаптации в КХЛ

Бывший защитник «Адмирала» Маркус Юнг, который вернулся в Швецию и подписал контракт с «Линчепингом», рассказал, как проходила его адаптация в КХЛ.

— Это было настоящее приключение, — цитирует Юнга Hockey Sverige. — Все началось с того, что мы улетели почти на два месяца, чтобы подготовиться к сезону. Сезон же для нас начинался с трех матчей на выезде. Честно признаюсь, что это непросто. Семью я мог увидеть только по Facetime.

Во Владивостоке жить непросто. В конце концов, разница по времени со Швецией составляет 9 часов. К тому же постоянные перелеты...

Для меня это была новая школа жизни. Зачастую я не понимал, что кричат тренеры. А они любили говорить на повышенных тонах. Зачастую просто орали на игроков.

Но хоккеисты к этому привыкли. С таким отношением они сталкиваются с юных лет. Конечно, это очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли в Швеции. С другой стороны, мне было очень интересно познакомиться с российским хоккеем и новой культурой жизни.

Да, мы не попали в плей-офф. Даже не знаю, кого за это винить. Наверное, просто организм не может выдержать целый сезон постоянных перелетов и переездов. Так что очень тяжело провести несколько сезонов в таком клубе, как «Адмирал». Но я не жалею, что сделал такой выбор. Было интересно проверить себя в таких условиях.