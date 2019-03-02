"Это игра не уровня плей-офф". Скабелка - о матче против "Торпедо"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка после поражения от "Торпедо" в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ (1:3) заявил, что обе команды забыли о дисциплине.

- Отличная атмосфера, полные трибуны, но игра не уровня плей-офф - обе команды забыли о дисциплине, забыли, что такое ответственность перед командой, перед результатом, сопернику удалость забить на одну больше, - приводит слова Скабелки официальный сайт "Барыса". - С такой дисциплиной любая команда могла как проиграть, так и выиграть.

Счет в серии составляет 2:1 в пользу "Барыса". Четвертая встреча пройдет 4 марта в Нижнем Новгороде.

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