Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал разгромную победу над «Йокеритом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Мы знали, что нас ждет сегодня, — цитирует официальный сайт клуба Вудкрофта. — «Динамо» нужно было оставаться невероятно терпеливой и дисциплинированной командой. Думаю, мы сегодня это и показали. Это был очень, очень хороший с точки зрения дисциплины и желания играть матч. На протяжении всех 60 минут мы показали отличную игру. Наша бригада меньшинства сегодня улучшилась по сравнению с прошлыми матчами, а большинство — очень опасными. Хочу сказать вам то же самое, что и ребятам в раздевалке: на высоте были вратарь и защитная линия. Они дали нам шанс победить. Спасибо всем.

Домашняя серия? Мы очень хорошо закончили. Была хорошая игра против «Магнитки», а вот матчи с «Амуром» и «Сибирью» мне не понравились. Смотря на игру сегодня, думаю, что ребята показали уровень игры, который мы можем показывать. Теперь тренерский штаб будет требовать от них такой игры всегда. Если ты сделал это однажды, ты сможешь повторить. То, что вы видели сегодня, это и есть истинный уровень нашей команды.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков