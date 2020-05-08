«Это худшая новость дня». Мама Красковского о новом контракте сына с «Локомотивом»

Елена Красковская, мама нападающего «Локомотива» Павла Красковского, прокомментировала продление его контракта с ярославским клубом. Ранее стало известно, что «Локо» повторил предложение «Металлурга», сохранив права на игрока на два года.

— Это худшая новость за сегодня, — написала Красковская к новости в Instagram клуба. Ее комментарий лайкнули супруга хоккеиста Екатерина и сестра Марина.

Через некоторое время комментарий был удален.

Реакция Елены Красковской. Фото Instagram.

Красковский играет за первую команду «Локомотива» с 2013 года. Форвард провел 270 матчей за ярославцев в КХЛ и набрал 52 (22+30) очка.