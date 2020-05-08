КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Это худшая новость дня». Мама Красковского о новом контракте сына с «Локомотивом»

14:27
Павел Красковский. Фото ХК «Локомотив». Реакция Елены Красковской. Фото Instagram.
Павел Красковский. Фото ХК «Локомотив».
Теги:

Елена Красковская, мама нападающего «Локомотива» Павла Красковского, прокомментировала продление его контракта с ярославским клубом. Ранее стало известно, что «Локо» повторил предложение «Металлурга», сохранив права на игрока на два года.

— Это худшая новость за сегодня, — написала Красковская к новости в Instagram клуба. Ее комментарий лайкнули супруга хоккеиста Екатерина и сестра Марина.

Через некоторое время комментарий был удален.

Реакция Елены Красковской. Фото Instagram.
Реакция Елены Красковской. Фото Instagram.

Красковский играет за первую команду «Локомотива» с 2013 года. Форвард провел 270 матчей за ярославцев в КХЛ и набрал 52 (22+30) очка.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир