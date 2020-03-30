«Это Божий дар». Первый тренер Овечкин во взрослой карьере рассказал об уникальном снайпере

Первый тренер нападающего Александра Овечкина во взрослом «Динамо» Владимир Семенов признался, что не представлял, что игрок вырастет в суперзвезду мирового хоккея.

— Когда Овечкину было 16 лет, вы уже понимали, в кого он вырастет?

— Нет, конечно. Было видно, что он станет очень сильным игроком, но чтобы до такой степени — представить было сложно. Просто приятно смотреть на то, что он творит. Столько забивать — это Божий дар. Все же знают, откуда Сашка будет бросать. А она все равно залетает. Когда с шайбой Овечкин, ворота как будто засасывают ее. И 700 голов для него, уверен, не предел. (Игорь Рабинер)

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