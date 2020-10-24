Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:5).

— Мы хорошо провели первый период, играли структурно, позволяя ЦСКА не так много, — приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ. — Во втором периоде соперник перевернул игру, у нас возникли проблемы. Мы неплохо играли в третьем, но габаритные форварды ЦСКА шли на ворота, создавали помеху вратарю, их агрессия и энергия сделали разницу. Я благодарен нашей молодежи, они многому научились в последних матчах, показали характер. Для многих это первый год в КХЛ, большой опыт.

У Когалева травма верхней части тела. Выглядит все серьезно, но деталей еще не знаю. Это большая потеря для нас, последнее время Когалев был лидером нашей атаки, играл здорово.