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Эстонский новичок «Северстали» рассказал о переезде в КХЛ

21:40
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Новичок «Северстали» Роберт Рооба, ставший первым эстонцем в КХЛ, прокомментировал свой переход в череповецкий клуб.

«У меня всегда была мечта играть в КХЛ. Для меня было почётно играть в Финляндии, но теперь меня ждет КХЛ. Это открывает двери для молодых игроков, которые имеют возможность увидеть, чего они могут достичь. У нас не так много хоккеистов, но когда есть пример того, что можно играть в хорошей лиге, это плюс для каждого.

Да, я продлил контракт в Финляндии, но он включал опцию, связанную с КХЛ. Я не переживаю из-за зарплаты, но агенту сказал о необходимости этой опции в моем контракте, чтобы воспользоваться шансом, когда он появится. Меня все устраивало в «Ювяскюля». Город и команда мне близки. Но я верил, что наступит время, когда появится возможность подписать контракт в КХЛ», — сказал Рооба официальному сайту КХЛ,

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/

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