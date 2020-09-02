«Есть молодежные составы, есть фарм-клубы». КХЛ не собирается переносить матчи в случае вспышки коронавируса

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о возможности переноса матчей регулярного чемпионата из-за вспышек коронавируса в командах.

— Мы проводили совещания с руководителями клубов, объясняли, что у нас очень плотный календарь, — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ. — Поэтому просили их тщательно следить за здоровьем хоккеистов. Мы видим результаты тестов игроков в онлайн-режиме.

Сейчас критической ситуации в КХЛ нет, чтобы задумываться о переносах игр. Есть молодежные составы, есть фарм-клубы. В такой ситуации молодые игроки могут получить свой шанс и закрепиться в КХЛ.