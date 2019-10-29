Есть ли у «Спартака» шанс сохранить победный ритм? Отвечает Кожевников

Двукратный чемпион Олимпийских игр и мира, прославленный нападающий «Спартака» Александр Кожевников в интервью «СЭ» отметил, что для сохранения лидерства красно-белым необходимо больше забивать.

Как красно-белым сохранить победный ритм и возглавить дивизион? — Команда хорошая, и теперь стало видно игру — правильно подкатываются, -сказал Кожевников. — Нужно только больше забивать, особенно реализовывать большинство, ведь возможностей хватает. Надо наигрывать комбинации, ставить на пятак столба, но кроме Карсумса никто там не сыграет. Даже в наше время человека ставили перед вратарем, и ему часто попадало между ног. Если не получается, надо терпеть и с мясом забивать. Игра в неравных составах будет решающей в плей-офф.

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