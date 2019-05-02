Финский защитник Ессе Виртанен подписал контракт на один год с "Трактором", сообщает официальный сайт клуба из Челябинска.

– Первый новичок-легионер "Трактора" – Ессе Виртанен. Умный и креативный игрок обороны. В шведской и финской лигах становился лучшим защитником по системе "гол+пас". Усилит бригады большинства в "Тракторе". В пользу Виртанена говорит и то, что он регулярно играет за сборную Финляндии, – цитирует пресс-служба клуба генерального директора "Трактора" Бориса Видгофа.

Виртанен выступал за "Лукко", "СаПКо", "ЛеКи", "Спорт", "Ферьестад". За всю карьеру провел 531 матч и набрал 242 (51+191) очка. По итогам прошедшего сезона становился лучшим бомбардиром среди защитников чемпионата Швеции и лучшим ассистентом среди защитников.

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