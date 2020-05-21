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ESPN призвал НХЛ обратить внимание на опыт «Авангарда»

19:47
Игорь Еронко. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Игорь Еронко. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Известный американский журнал ESPN не прошел мимо новости о том, что бывший журналист «СЭ» Игорь Еронко был назначен помощником генерального менеджера «Авангарда». Колумнист журнала Грег Вишински призвал НХЛ обратить внимание на этот опыт КХЛ.

«Существует предубеждение о работниках СМИ, что мы завидуем игрокам, потому что мечтаем оказаться на их месте, — написал Вишински. — Это не соответствует действительности. Скорее, мы завидуем руководителям, которые принимают решения по этим игрокам, так как хотим оказаться на их месте.

Мы придумываем обмены. Оцениваем драфт. Поддерживаем увольнение тренеров. Рассуждаем о решениях генменеджеров, предполагая, как могли бы поступить в таком случае. При этом от этих решений не зависит наша карьера. В конце концов, ложа прессы гораздо ближе к ложе с руководством клубов, чем к скамейке с игроками.

Выиграть Кубок Стэнли в качестве игрока? Это детская мечта.

Построить команду-чемпиона? Это мечта журналиста.

И Игорь Еронко может исполнить эту мечту».

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