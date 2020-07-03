Есмантович считает разумным решение ФХР признать ЦСКА чемпионом России

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федерация хоккея России приняла разумное решение, присудив победу московскому клубу в чемпионате России.

— Мы прекрасно понимаем, что регулярный сезон и Кубок Гагарина отличаются своей спортивной составляющей, — цитирует Есмантовича ТАСС. — По сути, это два самостоятельных турнира. Мы выиграли «регулярку», прошли первый круг плей-офф, стремились играть в каждом матче на победу. Мне кажется, этого достаточно для того, чтобы федерация приняла разумное решение.

ЦСКА в третий раз стал чемпионом России по хоккею, ранее он завоевывал титул в сезоне-2014/15 и сезоне-2018/19, когда впервые выиграл Кубок Гагарина.