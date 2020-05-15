Нападающий «Омских ястребов» Арсений Грицюк оценил свои шансы дебютировать в основной команде омичей.

— Думаю, если позовут на сбор с первой командой, постараемся максимально продемонстрировать свои лучшие качества, — цитирует Грицюка официальный сайт «Авангарда». — Возраст уже подходит, и я, и тот же Егор Чинахов хотим, чтобы на нас обратили внимание, дали шанс, дали игровое время, все-таки это другой уровень уже. Я думаю, стоит добавить в уверенности в себе, больше прислушиваться к тому, что советуют тренеры, к их требованиям. Мы в молодежной команде тоже используем систему Боба Хартли, что-то пробуем, и это дает нам преимущество в МХЛ над другими командами. Хартли — очень требовательный человек, но если работать по его системе, то есть все шансы.

— Практически одновременно с новостью о досрочном завершении сезона вышел приказ о присвоении вам с Егором Чинаховым званий мастеров спорта, это как-то сгладило неприятную новость?

— На самом деле, когда сказали, что чемпионат не продолжится, я очень расстроился, потому что в этом году у нас была хорошая, сильная, слаженная команда, думаю, у нас было много шансов побороться за главную награду, и очень хотелось продолжить сезон как раз потому, что мы хотели и могли выиграть Кубок. А про мастеров спорта я узнал одним из первых, потому что мне сразу же написали из училища, где я учусь. Я тут же написал Чинаху, поздравили друг друга. Я в этот момент был со своей семьей, тоже все обрадовались за меня, поздравили. Очень приятно, что такое звание получили в столь раннем возрасте, но надо не переставать работать, идти дальше уже за «Мастером спорта международного класса».