"Если не 0-7, то не считается". "Адмирал" о разгроме от "Амура"

"Адмирал" прокомментировал в Twitter поражение в товарищеском матче от "Амура" со счетом 0:6.

- Если не 0-7, то не считается, - написал владивостокский клуб. - Тигры взяли реванш. - До встречи в регулярке или в Чехии?

Ранее "Адмирал" также в товарищеской встрече победил "Амур" со счетом 1:0. В составе победителей дубль оформил Игорь Руденков, по шайбе забросили Валерий Васильев, Антон Лазарев, Артем Железков и Кирилл Рассказов.