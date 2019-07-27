"Если не 0-7, то не считается". "Адмирал" о разгроме от "Амура"

"Адмирал" прокомментировал в Twitter поражение в товарищеском матче от "Амура" со счетом 0:6.
- Если не 0-7, то не считается, - написал владивостокский клуб. - Тигры взяли реванш. - До встречи в регулярке или в Чехии?
Ранее "Адмирал" также в товарищеской встрече победил "Амур" со счетом 1:0. В составе победителей дубль оформил Игорь Руденков, по шайбе забросили Валерий Васильев, Антон Лазарев, Артем Железков и Кирилл Рассказов.
Если не 0-7, то не считается 🤦♂️— ХК Адмирал (@hcadmiral) July 27, 2019
Тигры взяли реванш 🤷♂️
До встречи в регулярке или в Чехии? 😃#АДМАМР #ДВдерби #Хоккей #Адмирал #КХЛ #Владивосток #Admiral #HCAdmiral #VdkHockey #PrimHockey #ПриморьеЗаСпорт pic.twitter.com/XiO3OdA403
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