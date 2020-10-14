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«Если бы меня кто-то порезал, как я бы тренировался?» Хоккеист «Динамо» опроверг слухи о ранении

19:08
Даниил Тарасов. Фото "Известия".
Даниил Тарасов. Фото "Известия".
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Нападающий «Динамо» Даниил Тарасов опроверг информацию о том, что он получил ножевое ранение в ссоре со своей бывшей девушкой, которую ранее опубликовал Telegram-канал Baza.

— Если бы меня кто-то порезал, то как бы я сегодня тренировался-то? Я никого не вызвал, никуда не ездил, вообще говорить не о чем. Все в порядке, завтра играю. Руководство переполошилось из-за этого, — сказал Тарасов. (Алексей Шевченко)

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Тарасов стал жертвой домашнего насилия. Источник указывал, что 13 октября он сильно поссорился со своей бывшей девушкой Алиной на почве ревности, получил ножевое ранение и ушиб плеча.

В текущем сезоне Тарасов провел 14 матчей в КХЛ, в которых набрал 12 (7+5) очков.

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