Еще четыре матча «Йокерита» будут перенесены из-за коронавируса

«Йокерит» на своем официальном сайте сообщил, что лига может перенести еще четыре матча регулярного чемпионата КХЛ.

Сегодняшний матч против «Ак Барса» был перенесен на неопределенный срок из-за того, что игроки финского клуба были помещены на карантин. Рассматривается возможность заражения хоккеистов после предыдущего матча с «Нефтехимиком», игроки которого заболели коронавирусом.

КХЛ может перенести ближайшие матчи «Йокерита» в лиге против против «Северстали», «Металлурга», «Витязя» и ЦСКА.