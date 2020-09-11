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Еще четыре матча «Йокерита» будут перенесены из-за коронавируса

12:32
КХЛ перенесла четыре матча «Йокерита» в чемпионате. Фото vk.com/jokerit
КХЛ перенесла четыре матча «Йокерита» в чемпионате. Фото vk.com/jokerit
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«Йокерит» на своем официальном сайте сообщил, что лига может перенести еще четыре матча регулярного чемпионата КХЛ.

Сегодняшний матч против «Ак Барса» был перенесен на неопределенный срок из-за того, что игроки финского клуба были помещены на карантин. Рассматривается возможность заражения хоккеистов после предыдущего матча с «Нефтехимиком», игроки которого заболели коронавирусом.

КХЛ может перенести ближайшие матчи «Йокерита» в лиге против против «Северстали», «Металлурга», «Витязя» и ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://www.jokerit.com/ak-bars-pelia-ei-pelata-tanaan-pelaajia-karanteeniin

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