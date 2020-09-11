Еще четыре матча «Йокерита» будут перенесены из-за коронавируса
12:32
«Йокерит» на своем официальном сайте сообщил, что лига может перенести еще четыре матча регулярного чемпионата КХЛ.
Сегодняшний матч против «Ак Барса» был перенесен на неопределенный срок из-за того, что игроки финского клуба были помещены на карантин. Рассматривается возможность заражения хоккеистов после предыдущего матча с «Нефтехимиком», игроки которого заболели коронавирусом.
КХЛ может перенести ближайшие матчи «Йокерита» в лиге против против «Северстали», «Металлурга», «Витязя» и ЦСКА.
Дополнительная информация:
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