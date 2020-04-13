Ержабек не собирается покидать «Витязь»

Защитник «Витязя» Якуб Ержабек заявил, что не намерен покидать клуб из Подольска.

— У меня еще год действует контракт, так что я даже не могу рассматривать предложения, — цитирует 28-летнего чеха iDnes.cz. — Но меня все устраивает в России.

Возвращение в НХЛ? Я не закрыл эту главу, но нужно быть реалистом. Каждый год появляются молодые и талантливые ребята. Не хочу говорить, что я упустил свой шанс, но нужно реально смотреть на вещи. В любом случае, это был хороший опыт, который я бы ни на что не променял. Теперь же нужно двигаться вперед.

Ержабек в НХЛ выступал за «Монреаль» и «Сент-Луис», но за два сезона провел в общей сложности только 37 матчей и набрал 8 (2+6) очков.