КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Ермаков дисквалифицирован на 2 матча за контакт с судьей

18:05

КХЛ наказала защитника «Сибири» Андрея Ермакова за инцидент в матче регулярного чемпионата против «Куньлуня» (0:3). Во время вбрасывания хоккеист сбил с ног арбитра. Лига дисквалифицировала Ермакова на два матча и наложила денежный штраф.

Защитник «Сочи» Роман Абросимов за фол в игре с «Витязем» (1:2 ОТ) дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован.


Одноматчевую дисквалификацию и денежный штраф также получил защитник «Спартака» Максим Гончаров за фол в матче с «Металлургом» (4:2). По правилам лиги, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Соответственно, Гончаров пропустит два матча.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир