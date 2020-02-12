Ермаков дисквалифицирован на 2 матча за контакт с судьей

КХЛ наказала защитника «Сибири» Андрея Ермакова за инцидент в матче регулярного чемпионата против «Куньлуня» (0:3). Во время вбрасывания хоккеист сбил с ног арбитра. Лига дисквалифицировала Ермакова на два матча и наложила денежный штраф.

Защитник «Сочи» Роман Абросимов за фол в игре с «Витязем» (1:2 ОТ) дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован.



Одноматчевую дисквалификацию и денежный штраф также получил защитник «Спартака» Максим Гончаров за фол в матче с «Металлургом» (4:2). По правилам лиги, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Соответственно, Гончаров пропустит два матча.