«Ермак» будет фарм-клубом «Адмирала» в ВХЛ

«Адмирал» и «Ермак» заключили договор о спортивном сотрудничестве, сообщает сайт команды КХЛ.

Хоккейный клуб «Ермак» — клуб Высшей хоккейной лиги из города Ангарск (Иркутская область). «Ермак» выступает в ВХЛ с 2010 года

В прошлом сезоне клуб сотрудничал с магнитогорским «Металлургом».