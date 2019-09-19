Эрик О'Делл: «В последних матчах у нас не было такого баланса»

Нападающий «Металлурга» Эрик О'Делл прокомментировал результат матча против «Спартака» (4:3).

- Хорошая игра сегодня получилась, — приводит слова игрока официальный сайт «Магнитки». - У нас было несколько ошибок во втором периоде, но первый и третий периоды мы действовали очень неплохо. Нужно продолжать играть так же, чтобы побеждать.

— Первый период вообще получился отличным — тренеры делали на этом отрезке особый акцент?

— Нет, просто мы вышли очень заряженными, все действовали безошибочно, это было то, что нужно. В последних матчах у нас не было такого баланса: некоторые звенья играли хорошо, у некоторых ничего не получалось. А вот сегодня мы отлично сработали всей командой, отличный результат.

— Дубль, победная шайба. Какие эмоции?

— Прекрасно! Наше звено сегодня сыграло классно. Нужно продолжать бросать по воротам, ведь в последних матчах с этим были некоторые проблемы. Нужно продолжить создавать шансы в атаке и все будет нормально.

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