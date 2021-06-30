Эрик О`Делл и «Сибирь» расторгли контракт по соглашению сторон

«Сибирь» расторгла контракт с канадским нападающим Эриком О`Деллом, сообщает официальный сайт клуба.

Хоккейный клуб «Сибирь» и 30-летний канадский нападающий Эрик О`Делл расторгли контракт по соглашению сторон.



Желаем форварду всего хорошего на новом месте! pic.twitter.com/pRFINZmrHf — Hockey Club Sibir (@hcsibir) June 30, 2021

В минувшем сезоне канадец провел 9 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Большую часть регулярки он пропустил из-за травмы.

О`Делл — бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в составе сборной Канады, там же он стал лучшим игроком по показателю выигранных вбрасываний (70,24 процента).