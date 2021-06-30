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Эрик О`Делл и «Сибирь» расторгли контракт по соглашению сторон

13:50
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«Сибирь» расторгла контракт с канадским нападающим Эриком О`Деллом, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне канадец провел 9 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Большую часть регулярки он пропустил из-за травмы.

О`Делл — бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в составе сборной Канады, там же он стал лучшим игроком по показателю выигранных вбрасываний (70,24 процента).

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5736

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