Еременко стал рекордсменом по количеству матчей в истории "Динамо"

Двукратный чемпион мира в составе сборной России, вратарь московского "Динамо" Александр Еременко побил рекорд по количеству проведенных игр среди голкиперов клуба в чемпионатах страны по хоккею, сообщает ТАСС. 38-летний хоккеист провел 390-ю игру в карьере в матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (0:1).

Воспитанник "Динамо" Еременко проводит в составе бело-голубых 14-й сезон. В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ вратарь принял участие в 28 играх, в которых одержал 13 побед, в среднем пропуская 2,55 шайбы и отражая 91,1% бросков за матч.

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