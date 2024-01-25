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Сегодня, 20:09

Еременко считает огромным минусом отстранение России и Белоруссии от международных матчей

Алина Савинова
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Защитник «Металлурга» Владислав Еременко высказался об отстранении российских и белорусских сборных от международных матчей.

«Да, безусловно, я считаю, это огромный минус. Если говорить про сборную Белоруссии, то для нас это огромный плюс, что есть очень много игр с россиянами, огромный опыт. В каждой игре ты добавляешь и добавляешь, играя с таким мощным соперником как Россия. Поэтому для Белоруссии это огромный плюс. Но и всегда интересно поехать на чемпионат мира и поиграть на международном уровне, это тоже очень классно. Вот этого не хватает», — цитирует Еременко Metaratings.ru.

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований в феврале 2022 года. В марте 2023-го совет ИИХФ продлил отстранение на сезон-2023/24.

Источник: https://metaratings.ru/news/eryomenko-nazval-ogromnym-minusom-otstranenie-rossii-i-belorussii-ot-mezhdunarodnykh-matchei-327556/
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