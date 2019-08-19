Еременко подписал контракт с минским «Динамо»
14:43
Защитник Владислав Еременко заключил с минским «Динамо» трехлетний двусторонний контракт, сообщает официальный сайт клуба.
20-летний белорусский хоккеист последние три года провел в «Калгари Хитмен» (WHL). В его активе 203 матча и набрал 105 (28+77) очков.
В 2018 году его под 151-м номером задрафтовал «Нэшвилл». Еременко сыграл над двух юношеских (U18) и трех (U20) молодежных чемпионатах мира. На ЮЧМ-2016 и МЧМ-2017 помогал сборным возвращаться в элиту.
Праворукий защитник Владислав Еременко @vladdy8 подписал трехлетний двусторонний контракт с «Динамо»! ??https://t.co/44xAc9hteB pic.twitter.com/dmZAZG78Ls— ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) August 19, 2019
Дополнительная информация
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/vladislav-eremenko-v-khk-dinamo-minsk/