Эпичная тренировка минского «Динамо». Помогает правильная музыка из оскароносного фильма
24 июля 2020, 23:58
Минское «Динамо» выложило фрагмент тренировки команды в преддверии старта нового сезона. Хоккеисты проводят занятие под открытым небом. Кто-то вынес магнитофон, на котором играет саундтрек из «Рокки», оскароносного фильма 1976 года. Под эту мелодию герой Сильвестра Сталлоне проводил тренировки перед боксерским поединком.
Если вы не готовитесь к бегу под музыку из «Рокки», то зачем вообще это всё? ? pic.twitter.com/aKgZZ1ekO4— ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) July 24, 2020
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