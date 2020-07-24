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Эпичная тренировка минского «Динамо». Помогает правильная музыка из оскароносного фильма

24 июля 2020, 23:58

Минское «Динамо» выложило фрагмент тренировки команды в преддверии старта нового сезона. Хоккеисты проводят занятие под открытым небом. Кто-то вынес магнитофон, на котором играет саундтрек из «Рокки», оскароносного фильма 1976 года. Под эту мелодию герой Сильвестра Сталлоне проводил тренировки перед боксерским поединком.

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